Немецкая пивоварня решила раздавать бесплатное пиво из-за пандемии COVID-19
Немецкий пивоваренный завод Willinger Brauhaus решил бесплатно раздать в Гессене 2 600 литров пива из-за резкого сокращения продаж на фоне пандемии коронавируса, сообщает телекомпания Deutsche Welle.
Из-за существенного снижения спроса на алкогольную продукцию в Германии вследствие закрытия баров и ресторанов на фоне пандемии, многие производители спиртных напитков вынуждены утилизировать свою продукцию. Завод принял решение экстренно раздать пиво из-за малого срока годности, чтобы заполнить хранилища свежим продуктом.
«Мы хотим поблагодарить людей, и надеемся, что после их открытия они окажут нам такую же поддержку и <...> рекомендуют нас», — заявил владелец пивоварни Франц Маст.
По информации немецких СМИ, в среднем срок годности хранения пива в резервуарах Германии не превышает восьми недель.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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