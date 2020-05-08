МИД РФ: 15 тысяч россиян за рубежом получили материальную помощь

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Более 15 тысяч граждан России, застрявших за границей из-за пандемии коронавируса, получили от правительства РФ материальную помощь, сообщает со ссылкой на слова официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

«В общей сложности на эти цели выделен 1 миллиард рублей. Производятся выплаты, которые охватывают почти 15 тысяч человек», — сказала Захарова.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал указ о выделении 500 млн рублей на поддержку россиян, которые не могут вернуться из-за рубежа на фоне ситуации с коронавирусом.

4 апреля Россия официально прекратила выполнять международные рейсы для возвращения на родину россиян, находящихся в иностранных государствах, на фоне пандемии коронавируса нового типа.

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