Белгородская область откроет торговые центры с 12 мая

<img src="//img.gazeta.ru/files3/273/12325273/RIAN_5680044.HR-pic905-895x505-49236.jpg">

Власти Белгородской области возобновят работу торговых центров, летних кафе и городских парков с 12 мая из-за ослабления распространения коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на слова замгубернатора региона Ольги Павловой.

«Планируются к открытию торговые, торгово-развлекательные центры в части магазинов непродовольственных товаров при условии соблюдения всех санитарных норм», — сказала Павлова.

Она добавила, что руководство области по прежнему не готово открыть заведения общепита за исключением «дистанционной торговли и работы сезонных летних кафе». Кроме того, все торговые центры временно будут работать только в будние дни.

Несмотря на ослабление части карантинных мер, режим повышенной готовности в регионе продолжает действовать. Массовые мероприятия запрещены, закрыты кинотеатры, ночные клубы, салоны красоты и ряд других организаций.

По официальным данным, в Белгородской области зафиксировано 613 случаев заражения COVID-19, выздоровели 118 человек, погибли 6 пациентов.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Попова заявила, что в России смертность от коронавируса меньше процента

— Московских работодателей обязали регулярно тестировать сотрудников на COVID-19

— Роспотребнадзор: СOVID-19 теряет инфекционную активность при +30 °С