Протоиерей Смирнов просил подчиненных не рассказывать о его состоянии
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Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства, протоиерей Димитрий Смирнов, госпитализированный с коронавирусом в Москве, просил подчиненных не рассказывать о его состоянии.
Служащая храма Благовещения Пресвятой Богородицы, настоятелем которого является Смирнов, не стала раскрывать подробности о состоянии священнослужителя.
«Он сам не хочет распространяться о своем здоровье», — пояснила она в беседе с «Газетой.Ru».
Ранее сообщалось, что состояние госпитализированного Смирнова стабильное. Однако 69-летний священник входит в группу риска из-за возраста и перенесенной операции.
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