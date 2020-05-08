Эксперт сообщил о выходе России на плато по COVID-19

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Общее число случаев коронавируса в России может продолжать расти, что в первую очередь связано с ростом количества проведенных тестов, тем не менее, страна сейчас выходит на плато. Об этом сообщает RT со ссылкой на директора Медицинского научно-образовательного центра МГУ, академика РАН Армаиса Камалова.

«Мы уже потихонечку выходим на плато», — сказал он.

По последним данным, в России выявили 187 859 случаев коронавируса.

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