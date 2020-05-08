Глава Минздрава рекомендует перенести ЕГЭ на август-сентябрь из-за коронавируса

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Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что единые государственные экзамены следует перенести на конец лета — начало осени, пишет «Интерфакс».

«На июнь точно ориентироваться нельзя. Если ситуация будет позволять, возможно, это август--сентябрь», — сказал Мурашко.

В России выявлено 177 тысяч заражений коронавирусом, скончались 1625 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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