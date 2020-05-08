Путин отметил стойкость народов России в тяжелых обстоятельствах

Президент России Владимир Путин отметил, что народы России обладают умением не жалеть себя в сложных обстоятельствах, это в их крови. Об этом он рассказал в интервью телерадиокомпании «Мир».

Он привел в пример героическое поведение российских военнослужащих в Афганистане, подвиг десантников Псковской дивизии.

По его словам, эти 19-21-летние молодые люди «оказались достойными защитников нашей Родины, которые встали грудью на ее защиту в 1941 году».

«Поэтому я думаю, что это на самом деле в крови у народов России – не жалеть себя, если того требуют обстоятельства», — подчеркнул глава государства.

При этом он рассказал, что его отец ушел добровольцем на фронт, ему был 31 год.

«Тогда так поступали миллионы советских граждан... Людьми двигало чувство любви к Родине, необходимость защитить свою семью, своих близких и свое Отечество», — заявил Путин.

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