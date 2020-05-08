Французский историк перечислила отличия россиян и европейцев

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Французский историк, постоянный секретарь Французской академии Элен Каррер д'Анкосс назвала два критерия, которые отличают русских от западных европейцев. Об этом она сказала в интервью изданию Figaro.

Во-первых, из-за ряда тяжелых исторических событий на территории России в XX веке ее граждане имеют особое «чувство истории». Европейцы же, по ее мнению, думают лишь о настоящем.

Во-вторых, россияне имеют обостренное «чувство смерти». Историк отметила, что русская литература зачастую говорит об этом. Кроме того, на такое мировоззрение оказало влияние православное христианство.

По словам Каррер д'Анкосс, европейцы не подменяют смерть понятием «уход из жизни».

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