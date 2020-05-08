В 25 российских регионах число заражений коронавирусом превысило тысячу

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В 25 российских регионах коронавирусом заразились больше тысячи человек, пишет ТАСС со ссылкой на оперштаб.

Отмечается, что сегодня число заражений коронавирусом превысило тысячу в Чувашии.

Всего в России выявлено 177 тысяч заражений, скончались 1625 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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