В 25 российских регионах число заражений коронавирусом превысило тысячу
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В 25 российских регионах коронавирусом заразились больше тысячи человек, пишет ТАСС со ссылкой на оперштаб.
Отмечается, что сегодня число заражений коронавирусом превысило тысячу в Чувашии.
Всего в России выявлено 177 тысяч заражений, скончались 1625 человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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