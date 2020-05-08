На Украине выявлено рекордное количество выздоровевших за сутки от COVID-19
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На Украине за минувшие сутки вылечились от коронавирусной болезни 310 человек, это самый высокий показатель в стране с начала пандемии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинского министра здравоохранения Максима Степанова.
По его словам, в общей сложности за все время пандемии на Украине заболели 14 195 человек, из них — 997 детей и 2 758 медицинских работников.
Выздоровели 2 706 пациентов, скончались — 361.
За сутки в стране проведено 7 763 тестов на коронавирус, в целом с начала пандемии проведено 159 155 исследований.
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