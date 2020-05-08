Врач рассказал, что коронавирусом можно заразиться через волосы

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Коронавирусом можно заразиться через волосы, заявил доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн «Пятому каналу».

Альтштейн напомнил, что коронавирус может сохраняться на волосах до трех суток. Врач посоветовал носить головной убор, чтобы не заразиться.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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