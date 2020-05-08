В Таиланде число заражений коронавирусом достигло трех тысяч
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В Таиланде за сутки число заражений коронавирусом увеличилось на восемь, достигнув трех тысяч, пишет минздрав страны.
Всего в королевстве скончались 55 человек, в том числе один россиянин. Выздоровели 2784 пациента. С начала апреля в Таиланде действует комендантский час с 22:00 до 4:00.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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