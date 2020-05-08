Голикова поручила решить вопрос допмест в приютах в городах-миллионниках

Вице-премьер России Татьяна Голикова поручила регионам заняться вопросом о создании на время пандемии коронавируса во всех городах-миллионниках дополнительных мест в приютах для людей без определенного места жительства (БОМЖ). Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на протокол заседания совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.

Так, предложения по организации допмест должны представить Минтруд, Минздрав, МВД и Роспотребнадзор.

Ведомства в том числе должны должны определить, могут ли люди данной категории проживать в госцентрах без удостоверения личности и штампа о регистрации.

Также они должны проработать возможность предоставления людям без определенного места жительства госуслуг, средств гигиены, еды и т.д.

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