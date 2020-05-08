В Москве в пятницу ожидается до +16°С
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В Москве в пятницу, 8 мая, ожидается до +16°С, следует из данных Гидрометцентра.
Днем температура воздуха установится в диапазоне от +14 до +16°C. Ожидается облачность с прояснениями, местами возможен кратковременный дождь. Ветер северо-западный, северный скоростью 5-10 м/с.
Ночью температура опустится до +7...+9°C. Сохранится облачность с прояснениями, местами возможен небольшой кратковременный дождь. Ожидается ветер северный, северо-западный скоростью 5-10 м/с.
Атмосферное давление днем составит 743 мм ртутного столба, ночью – 745.
С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.