В Москве в пятницу ожидается до +16°С

В Москве в пятницу, 8 мая, ожидается до +16°С, следует из данных Гидрометцентра.

Днем температура воздуха установится в диапазоне от +14 до +16°C. Ожидается облачность с прояснениями, местами возможен кратковременный дождь. Ветер северо-западный, северный скоростью 5-10 м/с.

Ночью температура опустится до +7...+9°C. Сохранится облачность с прояснениями, местами возможен небольшой кратковременный дождь. Ожидается ветер северный, северо-западный скоростью 5-10 м/с.

Атмосферное давление днем составит 743 мм ртутного столба, ночью – 745.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.