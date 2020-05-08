Гидрометцентр предупреждает об угрозе засухи в некоторых регионах России

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Условия для почвенной засухи формируются в ряде регионов России в связи с малым количеством осадков, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Об этом сообщает ТАСС.

В настоящее время дефицит осадков наблюдается в Калужской, Орловской, Смоленской, Брянской, Липецкой, Курской, Белгородской областях, в них уровень осадков составляет лишь 35% от нормы, отметил Вильфанд. Он добавил, что недостаток влаги также в Астраханской области, Краснодарском крае, в Крыму и Подмосковье.

При этом в настоящее время метеорологи не дают точный прогноз, так как обильные осадки в мае могут исправить ситуацию и снизить угрозу засухи, подчеркнул научный руководитель Гидрометцентра.

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