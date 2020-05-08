Россиянам рекомендуют брать с собой документы на жилье при выходе из дома

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При выходе из дома во время действия режима самоизоляции населения следует взять с собой договор купли-продажи или найма недвижимости, рекомендуют в Судебно-экспертной палате (СЭП) России. Об этом сообщает ТАСС.

Документы стоит иметь при себе, если самоизоляция проходит не по адресу постоянной регистрации, отметили в СЭП. Там добавили, что законодательство не предусматривает обязанность гражданина подтверждать свое проживание, однако наличие при себе документов поможет избежать возможных проверок.

Кроме того, в Судебно-экспертной палате напомнили о необходимости иметь при себе удостоверение личности, которое нужно предъявить сотрудникам правоохранительных органов по их требованию.

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