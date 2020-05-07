Организаторы проекта «Имена героев» извинились за публикацию фото Гитлера
ТРЦ «Космос» в Челябинске, организатор проекта «Имена героев», принес извинения за публикацию фотографии Адольфа Гитлера в качестве героя Великой Отечественной Войны, сообщает РИА «Новости».
«ТРК «Космос» приносит глубочайшие извинения за произошедший инцидент с проектом «Имена героев»... Нам очень жаль из-за случившегося», — сказал руководитель отдела рекламы ТРК Ильдар Ярулин.
По его словам, большее внимание уделялось историям героев, а не фотографиям. Организаторы конкурса не ожидали подобной шутки от участников проекта, отметил Ярулин.
Он уточнил, что smm-специалисты проекта получат выговоры и будут лишены премий. Кроме того, у организаторов сохранилась почта человека, который прислал эту историю, на него могут написать заявление в полицию.
Ранее ТРК «Космос» опубликовал в соцсети присланную историю Владимира Владимировича Сумина, участвовавшего в сражениях под Курском и Москвой, с фотографией молодого Гитлера.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— «Песни Великой Победы»: акция «Бессмертного полка»
— Пентагон вкратце изложил свою версию Второй мировой войны
— Вместо концерта на Красной площади 9 мая покажут спектакль по ТВ