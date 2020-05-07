Кремль ответил на вопрос о подписании Путиным указа о выходе РФ из самоизоляции
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможности подписания Владимиром Путиным указа о постепенном выходе из режима самоизоляции. Об этом сообщает РИА «Новости».
Представитель Кремля напомнил, что продленный период режима самоизоляции заканчивается только 12 мая.
«Еще пять дней до окончания ранее объявленного срока», — заключил Песков.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин продлил введенные ранее в Москве ограничения на передвижения по городу до 31 мая. В столице была возобновлена работа промышленных и строительных предприятий с рядом требований по обеспечению безопасности сотрудников.
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