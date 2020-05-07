Глава МВД Франции заявил, что страна откроет границы не ранее 15 июля

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Глава МВД Франции Кристоф Кастанер заявил, что французские границы не будут открыты до отмены введенных в рамках борьбы с коронавирусом ограничительных мер. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он также отметил, что вопрос въезда и выезда с европейской территории будет решен соответствующим распоряжением.

Министр добавил, что карантинные ограничительные меры во Франции будут продлены до 15 июля, что означает, что границы самой Франции откроются не ранее этого срока.

«Мы все еще нуждаемся в этой мере предосторожности», — добавил Кастанер.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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