В Москве водителей такси обяжут носить маски с 12 мая

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Масочный режим, который власти Москвы введут на общественном транспорте из-за пандемии коронавируса, распространяется в том числе на пассажиров и водителей такси, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление начальника Главконтроля Москвы Евгения Данчикова.

«Конечно, и водители такси будут обязаны носить маски, не только пассажиры», — сказал Данчиков.

Он подчеркнул, что с 12 мая пассажиры общественного транспорта столицы обязаны носить средства индивидуальной защиты. Штраф за отсутствие маски составит четыре тыс. руб.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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