В Москве начнут штрафовать за нарушения масочного режима на работе

Власти Москвы начнут штрафовать граждан за нарушения масочного режима на рабочих местах, сообщает РИА «Новости».

Как заявил глава столичного контрольного управления Евгений Данчиков, проверять соблюдение масочного режима будет Роспотребнадзор и контролирующие организации.

Это касается тех предприятий, работа которых разрешена. Штраф за несоблюдение будет составлять 4 тыс. руб.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 12 мая в Москве будет введен масочный режим.