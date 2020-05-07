В Москве начнут штрафовать за нарушения масочного режима на работе
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Власти Москвы начнут штрафовать граждан за нарушения масочного режима на рабочих местах, сообщает РИА «Новости».
Как заявил глава столичного контрольного управления Евгений Данчиков, проверять соблюдение масочного режима будет Роспотребнадзор и контролирующие организации.
Это касается тех предприятий, работа которых разрешена. Штраф за несоблюдение будет составлять 4 тыс. руб.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 12 мая в Москве будет введен масочный режим.