Умер архимандрит Амвросий, у которого подозревали коронавирус

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На 82-м году жизни скончался архимандрит Амвросий, основатель и духовник Введенского женского монастыря в Иваново. Об этом сообщается на сайте монастыря.

Архимандрит находился в больнице с двухсторонней пневмонией, у него также было подозрение на коронавирус.

В монастыре рассказали, что утром 7 мая священнослужителя причастили и увезли в реанимацию, спустя два часа он скончался.

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