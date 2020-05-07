Умер архимандрит Амвросий, у которого подозревали коронавирус
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На 82-м году жизни скончался архимандрит Амвросий, основатель и духовник Введенского женского монастыря в Иваново. Об этом сообщается на сайте монастыря.
Архимандрит находился в больнице с двухсторонней пневмонией, у него также было подозрение на коронавирус.
В монастыре рассказали, что утром 7 мая священнослужителя причастили и увезли в реанимацию, спустя два часа он скончался.
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