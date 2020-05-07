Резиденция задержанного Быкова оцеплена вооруженными людьми
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Резиденцию экс-депутата Законодательного собрания Красноярского края и предпринимателя Анатолия Быкова оцепили вооруженные люди. Об этом пишет РИА «Новости».
На всех въездах в здание дежурят вооруженные люди в черной форме и масках. Также на некоторых въездах стоят автомобили правоохранительных органов.
Комментариев от правоохранителей пока нет.
До этого стало известно, что Быкова задержали сотрудники МВД и ФСБ по подозрению в организации заказных убийств прошлых лет.
Следственный комитет России уже возбудил уголовное дело.
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