В Москве умерла главврач городской поликлиники №180 с COVID-19
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Главный врач городской поликлиники №180 Юлия Сергеева умерла в Москве после заражения коронавирусом, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление столичного департамента здравоохранения.
«После продолжительной болезни, вызванной новой коронавирусной инфекцией, скончалась главный врач городской поликлиники №180 Юлия Борисовна Сергеева», — сказали в депздраве.
В ведомстве отметили, что погибшая более 40 дней находилась на искусственной вентиляции легких, однако организм не справился с инфекцией.
Юлия Сергеева работала главным врачом городской поликлиники №180 с 2016 года.
По официальным данным, в столице коронавирусом заразились 85 973 человека, 905 человек погибли, 9 227 излечились.