Собянин: сроки выхода из самоизоляции во многом зависят от москвичей

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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что сроки выхода из самоизоляции в столице во многом зависят от москвичей, передает ТАСС.

При этом градоначальник отметил, что вернуться к жизни без ограничений город сможет еще не скоро.

«Как быстро мы выйдем из этой ситуации, во многом зависит от нас самих, от нашей дисциплины, аккуратности исполнения тех требований, которые предъявляются. ...Мое мнение, все-таки нам не скоро еще придется вернуться к полноценной, на сто процентов реальной жизни без всяких ограничений», — заявил он в эфире телеканала «Россия 24».

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