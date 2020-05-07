Собянин: Москва обогнала Нью-Йорк по выявляемости коронавируса
Выявляемость случаев заражения коронавирусом в Москве в настоящее время выше, чем в Нью-Йорке, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на слова мэра российской столицы Сергея Собянина.
«По выявляемости Москва уже вышла на уровень Нью-Йорка <...> Мы, пожалуй, даже больше переплюнули Нью-Йорк по выявляемости», — сказал Собянин.
Он также высказал мнение, что в Нью-Йорке, по оценкам экспертов, заражены 50-60% городского населения.
Ранее мэр Москвы заявил, что реальное число заболевших коронавирусом в Москве может достигать 300 тыс. человек.
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