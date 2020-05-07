Собянин: горячую воду в Москве не будут отключать до начала июля

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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в связи с коронавирусом плановых отключений горячей воды в Москве не будет до 1 июля, сообщает РИА «Новости».

«Я принял решение до 1 июля отключение горячей воды не производить, пока люди находятся на самоизоляции», — сказал Собянин в эфире телеканала «России 24».

Он добавил, что гражданам придется еще какое-то время жить «в новой реальности» из-за пандемии коронавируса, которая доставляет множество проблем людям и экономике.

Плановые отключения горячей воды в Москве ежегодно начинаются в мае.

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