В ФРГ считают, что пандемия коронавируса продлится до конца года

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Глава Ведомства федерального канцлера ФРГ Хельге Браун заявил, что пандемия коронавируса продлится до конца года. Об этом сообщает ТАССРИА «Новости».

Такую оценку он назвал наиболее оптимистичной. По его мнению, пандемия еще долгое время будет сопровождать людей.

Браун также добавил, что жители ФРГ ответственно соблюдают введенные ограничения, благодаря чему в государстве наблюдается снижение числа новых случаев COVID-19 и не требуется ужесточение мер.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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