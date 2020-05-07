Аксенов: курортный сезон в Крыму вряд ли состоится

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Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что большинство курортных предприятий в регионе не смогут начать работу в ближайшее время из-за пандемии коронавируса, из-за этого туристический сезон в 2020 году может не состояться, сообщает РИА «Новости».

«Мы вчера говорили с представителями курортной сферы – отдельно курортная сфера, общепит, те виды деятельности, которые без перспективы открыться в ближайшее время. Понимание, что курортный сезон вряд ли <...> состоится», — сказал Аксенов.

Он добавил, что власти региона рассматривают возможности поддержки предпринимателей в данной сфере. Вновь курортная сфера на полуострове, по словам Аксенова, сможет начать работу только после окончания распространения коронавируса.

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