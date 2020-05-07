Власти Хабаровского края намерены продлить режим самоизоляции до 1 июня
Власти Хабаровского края готовит постановление о продлении режима самоизоляции на территории региона до 1 июня, сообщает пресс-служба краевого правительства.
«Разрабатывается документ о продлении режима самоизоляции до 1 июня, такие рекомендации дали министерство здравоохранения и Роспотребнадзор», — сказали в пресс-службе.
В ведомстве также заявили, что в зависимости от эпидемиологической ситуации некоторые послабления правил самоизоляции могут ввести уже во второй половине мая.
По словам пресс-службы, в настоящее время в регионе не наблюдается резкого роста заболеваемости, однако снижения количества заболевших в течение суток так же нет.
В Хабаровском крае зарегистрировано 738 случаев заболевания COVID-19, 7 человек погибли, 204 пациента вылечились.
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