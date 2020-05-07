В Северной Осетии умер первый врач с коронавирусом
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Врач с коронавирусом скончался в Северной Осетии, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу минздрава региона Тамерлана Гогичаева.
Всего коронавирус подтвержден у более 200 медработников региона. Среди них медсестры, водители «скорых», санитары, уборщики помещений.
«Начался процесс заболевания медицинских работников наших учреждений. <...> В основном <...> болезнь они начинали в апреле», — сообщил Гогичаев.
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