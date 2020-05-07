В Северной Осетии умер первый врач с коронавирусом

<img src="//img.gazeta.ru/files3/723/13072723/2020-05-04T220732Z_1588848181_RC2YHG907D4L_RTRMADP_3_HEALTH-CORONAVIRUS-POLITICS-TRUST-pic905-895x505-1683.jpg">

Врач с коронавирусом скончался в Северной Осетии, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу минздрава региона Тамерлана Гогичаева.

Всего коронавирус подтвержден у более 200 медработников региона. Среди них медсестры, водители «скорых», санитары, уборщики помещений.

«Начался процесс заболевания медицинских работников наших учреждений. <...> В основном <...> болезнь они начинали в апреле», — сообщил Гогичаев.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Коронавирус выдыхается»: когда пандемия отпустит Россию