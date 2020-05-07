Гроза и дождь ожидают москвичей 7 мая

<img src="//img.gazeta.ru/files3/341/11786341/RIAN_2904037.HR-pic905-895x505-68737.jpg">

Синоптики Гидрометцентра предупредили жителей столицы о кратковременном дожде и грозе в четверг, 7 мая.

По их прогнозам, днем в столице ожидается облачная погода до +19...+21°C. Местами возможен кратковременный дождь с грозой и усилением ветра до 12-17 м/c.

Вечером в Москве температура воздуха опустится до +9...11°C, также вероятны грозы.

Давление составит 738 мм рт. ст.

Узнать более подробный прогноз погоды можно на странице погоды.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Москве начнут отключать отопление 7 мая

— Вильфанд не исключил разгона туч в Москве ради авиапарада 9 мая

— Аномально теплую погоду спрогнозировали в ряде регионов России