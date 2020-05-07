Гроза и дождь ожидают москвичей 7 мая
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Синоптики Гидрометцентра предупредили жителей столицы о кратковременном дожде и грозе в четверг, 7 мая.
По их прогнозам, днем в столице ожидается облачная погода до +19...+21°C. Местами возможен кратковременный дождь с грозой и усилением ветра до 12-17 м/c.
Вечером в Москве температура воздуха опустится до +9...11°C, также вероятны грозы.
Давление составит 738 мм рт. ст.
Узнать более подробный прогноз погоды можно на странице погоды.
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