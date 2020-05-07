Россиянам рассказали о правилах использования антисептиков

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Неправильное использование антисептиков и санитайзеров может вызвать раздражение, сухость, аллергию и покраснение кожи у людей. Об этом РИА «Новости» рассказала главный внештатный специалист по дерматологии и косметологии подмосковного Минздрава Наталья Махнева.

По ее словам, чрезмерное использование антибактериальных средств и мыла негативно влияют на кожу людей, поэтому специалист посоветовала пользоваться защитным кремом с барьерными и увлажняющими свойствами.

Кроме того, Махнева попросила граждан не пренебрегать перчатками при уборке дома. И она рекомендовала менять перчатки в течение дня, если человек пользуется ими на улице.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 165,9 тыс. случаев COVID-19, при этом 1,5 тыс. человек умерли, 21,3 тыс. — вылечились.

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