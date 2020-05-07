Профессору ВШЭ Матвейчеву объявили выговор после поста о «либеральной сволоте»

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Администрация НИУ ВШЭ объявила выговор профессору Олегу Матвейчеву, который неоднократно публиковал на своей странице в Facebook сообщения и реплики с оскорблениями и мотивами политической вражды.

Как отмечается, Матвейчев обвиняется в нарушении подпунктов «г» и «х» пункта 3.3 Правил внутреннего трудового распорядка вуза.

«Комиссия ученого совета НИУ ВШЭ по академической этике, которая пришла к выводу, что они [высказывания Матвейчева] нанесли ущерб репутации факультета гуманитарных наук и всего университета», — говорится в сообщении.

Ранее Матвейчев опубликовал на своей странице в Facebook пост, где призвал «уничтожить хирургическим путем» и «эвакуировать в северные края» либералов и оппозиционеров. Позже в тот же день он сообщил, что Facebook «удалил троль-пост».

Руководство университета, где работает профессор, в свою очередь, назвало его высказывание неприемлемым, так как оно содержит мотивы ненависти и вражды.

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