В Госдуме рассказали о «выдыхающемся» коронавирусе

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В Государственной думе заявили, что коронавирус уже начал «выдыхаться». Об этом НСН заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко.

Он считает, что во всех странах, где ранее были зафиксированы вспышки инфекции, ситуация была взята под контроль. «Вирус сейчас уже выдыхается», — добавил Онищенко.

По его мнению, в России не стоит ужесточать ограничительные меры, введенные из-за COVID-19, так как у страны свой путь развития ситуации с эпидемией. «Мы всегда изучаем международную ситуацию и экстраполируем ее на наши реалии, но не копируем», — уточнил он.

Также парламентарий уверен, что россиянам нужна работа. «Даже в условиях карантина экономика должна работать и люди должны работать», — заключил Онищенко.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 165,9 тыс. случаев COVID-19, при этом 1,5 тыс. человек умерли, 21,3 тыс. — вылечились.

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