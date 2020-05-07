Эксперт объяснила падение рождаемости в России нехваткой женщин

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Снижение рождаемости в России может быть связано с тем, что в стране мало женщин, которые родились в конце прошлого века. С таким предположением выступила завлабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ им Плеханова Елена Егорова.

Согласно последним данным Росстата, в России за первые три месяца 2020 года родилось на 6,1% меньше детей, чем за аналогичный период 2019 года.

По мнению Егоровой, эта статистика объясняется тем, что в России мало женщин. «Женщин, которые родились в конце 1990-х годов, их просто мало», — цитирует ее РИА «Новости».

Однако эксперт считает, что из-за режима самоизоляции рождаемость в РФ может возрасти, так как женщины могут чаще задумываться о пособиях, которые государство гарантирует в случае появления ребенка. Кроме того, работодатели не уволят беременных еще девять месяцев, а потом три года будут производить им выплаты.

«Но в целом, я не думаю, что самоизоляция как-то серьезно сыграет на повышение или понижение рождаемости», — заключила эксперт.

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