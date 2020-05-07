На границе Швеции задержали вооруженных «охотников на зомби»

<img src="//img.gazeta.ru/files3/687/12103687/Depositphotos_11276990_l-2015-pic905-895x505-4809.jpg">

Таможенники Швеции остановили на границе немецкую пару, пытающуюся въехать в страну с внушительным запасом оружия и наклейкой на внедорожнике «Охотники на зомби», пишет LAD Bible.

Также они нашли на их автомобиле другую наклейку: «Все зараженные люди будут застрелены». После проверки салона и багажника, работники таможни обнаружили огнестрельное оружие: винтовки, пистолеты, арбалеты, баллоны со слезоточивым газом, ударные устройства и рогатку.

Двух жителей Германии арестовали за попытку ввоза оружия, для которого требуется разрешение. Пара утверждает, что огнестрельное оружие и другие предметы были чисто декоративными, и они не собирались использовать их.

«На допросах не было получено никакой информации о том, что они планировали отстреливать зомби», — рассказала прокурор.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Опубликован первый трейлер сиквела зомби-хоррора «Поезд в Пусан»