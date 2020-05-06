Жертвами коронавируса во Франции за сутки стали 278 человек

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Во Франции за сутки зафиксировано 278 смертельных исходов от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает France Info.

Всего от коронавируса в стране умерли 25 809 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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