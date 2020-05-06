Парламент Сербии отменил режим ЧП из-за COVID-19
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Парламент Сербии принял решение отменить режим чрезвычайного положения в стране, который ранее был введен из-за коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает РИА «Новости».
По словам председателя сербского парламента Майи Гойкович, за отмену ЧП проголосовали 155 депутатов. При этом один парламентарий воздержался, а один не принимал участия в голосовании.
Как отмечается, в Сербии также будет отменен комендантский час. Это произойдет после вступления в силу решения об отмене режима ЧП.