Число умерших пациентов с коронавирусом в Москве превысило 900

<img src="//img.gazeta.ru/files3/413/13046413/2020-04-12T153505Z_1133679562_RC233G9S06R7_RTRMADP_3_HEALTH-CORONAVIRUS-RUSSIA-pic905-895x505-36839.jpg">

Еще 39 пациентов с коронавирусной инфекцией нового типа скончались в Москве, передает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в столице.

Как сообщается, у всех умерших был также подтвержден диагноз пневмония.

Таким образом, число умерших от последствий, вызванных коронавирусом, в Москве увеличилось до 905 человек.

По последним данным, в России выявлено 165 929 случаев COVID-19.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В оперштабе заявили, что Москве удается снижать риск распространения коронавируса

— Собянин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в Москве

— Собянин сообщил о росте количества тестирований на COVID-19 в Москве