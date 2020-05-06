Число умерших пациентов с коронавирусом в Москве превысило 900
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Еще 39 пациентов с коронавирусной инфекцией нового типа скончались в Москве, передает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в столице.
Как сообщается, у всех умерших был также подтвержден диагноз пневмония.
Таким образом, число умерших от последствий, вызванных коронавирусом, в Москве увеличилось до 905 человек.
По последним данным, в России выявлено 165 929 случаев COVID-19.
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