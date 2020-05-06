Отели Турции будут работать с ограничениями из-за COVID-2019
Турецкие отели будут работать летом с рядом ограничений из-за коронавируса, сообщает газета Sabah.
Так, гостиницы могут быть заполнены максимум на 60%. При заселении у туристов будут измерять температуру и выдавать маски.
Каждый отель обязан оборудовать на своей территории карантинную зону, где можно будет расположить клиентов с подозрением на коронавирус.
Все поверхности и контактные предметы в отелях должны регулярно дезинфицироваться, а продукты в зонах питания закрываться стеклянной панелью.
Профилактические ограничения будут введены в зоне бассейна, в обеденных залах и на пляжах. Спортивные залы и СПА будут закрыты в этом сезоне.
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