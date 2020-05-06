В Подмосковье первыми откроются детские сады и строительные объекты

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Первыми в Подмосковье при действующем режиме самоизоляции откроются школы, детские сады и строительные объекты, заявил губернатор Андрей Воробьев, передает ТАСС.

Он заявил, что снятие режима самоизоляции после 12 мая не планируется.

«Еще много времени впереди, мы должны увидеть реальное улучшение картины. <..> Прежде всего, [начинает работать] строительство, все, что связано со школой, детские сады, инфраструктурные объекты», — сказал он в интервью телеканалу «Россия 24».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столичные власти не намерены смягчать режим самоизоляции в городе после 12 мая.