В Подмосковье первыми откроются детские сады и строительные объекты
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Первыми в Подмосковье при действующем режиме самоизоляции откроются школы, детские сады и строительные объекты, заявил губернатор Андрей Воробьев, передает ТАСС.
Он заявил, что снятие режима самоизоляции после 12 мая не планируется.
«Еще много времени впереди, мы должны увидеть реальное улучшение картины. <..> Прежде всего, [начинает работать] строительство, все, что связано со школой, детские сады, инфраструктурные объекты», — сказал он в интервью телеканалу «Россия 24».
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столичные власти не намерены смягчать режим самоизоляции в городе после 12 мая.