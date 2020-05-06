В Москве за две недели составили 237 протоколов за нарушение режима повышенной готовности

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В Москве за две недели в суды поступило 237 административных материалов о нарушении общественного порядка во время режима повышенной готовности, чаще всего граждане распивали на улице спиртное. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные Мосгорсуда.

При этом 66 дел были возвращены для устранения недостатков. Судами рассмотрено 34 протокола.

«Чаще всего нарушения выразились в том, что граждане находились в общественном месте, например в парке, общественном месте или у продуктового магазина, где распивали спиртные напитки, нарушая тем самым общественный порядок, соблюдение которого необходимо при режиме повышенной готовности», — сообщили в суде.

В среднем за такие нарушения москвичам выписывали штрафы от 1 до 4 тыс. рублей.

При этом в Мосгорсуд начали поступать апелляционные жалобы об оспаривании штрафов. Однако пока эти дела только ожидают рассмотрения.