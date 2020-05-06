Власти ФРГ продлили ограничение социальных контактов до 5 июня

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Немецкие власти решили продлить действие мер по ограничению социальных контактов, которые ранее были введены в Германии из-за эпидемии коронавируса, до 5 июня. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на канцлера ФРГ Ангелу Меркель.

Сейчас в большинстве регионов Германии действует ряд правил ограничения социальных контактов. Речь идет о соблюдении дистанции в 1,5 м. в общественных местах, запрете на собрания больших групп (кроме семьи), митинге (до 20 человек), религиозном мероприятии (до 50 человек).

По словам Меркель, эти правила будут смягчаться. Так, людям будет разрешено встречаться группами в три и более человек. Однако они не должны быть членами одного домохозяйства.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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