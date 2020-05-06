Меркель заявила о преодолении Германией первой фазы пандемии

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что первая фаза пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 в Германии была преодолена. Об этом сообщает РИА «Новости».

Однако она считает, что несмотря на улучшения ситуации с коронавирусом, ФРГ все еще находится в начале пандемии.

«Мы еще долго будем бороться с вирусом», — отметила Меркель.

По словам немецкого канцлера, в последнее время ежедневный прирост случаев инфицирования в Германии составляет меньше тысячи.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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