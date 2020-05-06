Министр здравоохранения Нижегородской области ушел в отставку
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Глава Минздрава Нижегородской области Александр Смирнов покинул свой пост. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
По словам губернатора области Глеба Никитина, Александр Смирнов уходит с должности министра по собственному желанию.
Отмечается, что с 7 мая заместитель главы региона Давид Мелик-Гусейнов будет совмещать свой пост с должностью министра здравоохранения региона.