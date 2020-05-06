Собянин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в Москве
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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом COVID-19 в столице стабилизировалась.
Такое заявление он сделал на совещании по вопросам реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы.
По его словам, в течение двух последних недель в городе не увеличивается число госпитализаций больных, а также не растет количество тяжелых больных, которым необходимо помещение в стационар. Градоначальник уточнил, что эти показатели находятся примерно на одном уровне.
«Это говорит в целом о некоторой стабилизации ситуации», — сказал Собянин.
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