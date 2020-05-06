Собянин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в Москве

<img src="//img.gazeta.ru/files3/508/12781508/RIAN_5951952.HR-pic905-895x505-32416.jpg">

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом COVID-19 в столице стабилизировалась.

Такое заявление он сделал на совещании по вопросам реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы.

По его словам, в течение двух последних недель в городе не увеличивается число госпитализаций больных, а также не растет количество тяжелых больных, которым необходимо помещение в стационар. Градоначальник уточнил, что эти показатели находятся примерно на одном уровне.

«Это говорит в целом о некоторой стабилизации ситуации», — сказал Собянин.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Собянин сообщил о росте количества тестирований на COVID-19 в Москве

— В России в тяжелом состоянии находятся около 4 тысяч пациентов с коронавирусом