Собянин заявил, что режим самоизоляции в Москве после 12 мая ослаблен не будет

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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столичные власти не намерены смягчать режим самоизоляции в городе после 12 мая.

Об этом он сказал во время совещания по вопросам реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы.

По словам градоначальника, в столице должны соблюдать такой режим, «чтобы давать возможность работы большему количеству предприятий».

«Работа на предприятиях должна четко регулироваться теми инструкциями, которые сегодня предписаны санитарными врачами», — сказал Собянин.

Он отметил, что это поможет сохранить стабильность эпидемиологической ситуации, что позволит постепенно возобновлять работу предприятий «одной за другой сферы деятельности».

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