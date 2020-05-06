Попова посчитала меры против COVID-2019 в России эффективными

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе совещания по вопросам реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы оценила эффективность введенных в России мер по борьбе с коронавирусом.

По ее словам, ограничения позволили задержать распространение новой инфекции примерно на 2 месяца, а также использовать международный опыт при снятии ограничительных мероприятий.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 165,9 тыс. случаев COVID-2019, 1,5 тыс. человек умерли, 21,3 тыс. вылечились.

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