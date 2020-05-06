Пандемия сделает городские дворы более пригодными для отдыха

После введения режима самоизоляции у москвичей вырос запрос на благоустройство дворовых территорий. Жители города теперь хотят, чтобы прилегающие к их домам пространства стали местом, где хочется проводить время.

Об этом в ходе онлайн-конференции «Как изменятся города после пандемии?» рассказал глава Московского центра урбанистики Сергей Капков.

По его словам, дворы для жителей города на фоне пандемии коронавируса перестали нести «сквозную» функцию, москвичи захотели проводить в них больше своего свободного времени.

«Огромный запрос на досуг и двор, запрос на благоустройство», — цитирует слова Капкова «Интерфакс».

Эксперт добавил, что в связи с такими настроениями среди жителей городские программы, направленные на благоустройство, после окончания пандемии окажутся более востребованными.